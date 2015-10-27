《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月27日

*工商时报：

--财政部最新统计显示，八大公股银行的中国大陆的曝险在9月急减，单月减幅超过400亿台币，可说是近几年来单月最大减幅。这也使八大银行大陆总曝险水位，已从8月底的8,160亿，骤降至7,745亿台币，减少了415亿台币，从净值的0.68倍降至0.64倍。

--2015海峡两岸机械工业交流会今日登场，台湾机械公会理事长柯拔希为工具机产业请命，将向大陆方面提出ECFA早收清单明订明（2016）年元旦起，销往大陆工具机未搭载两岸生产控制器将恢复课征9.7%进口关税，延后五年，改由2021年元旦起实施。

--冷轧不锈钢厂千兴 昨日惊传停工减产的消息，千兴表示，暂时停工一个月，期间有充裕库存供应下游所需的原料，因此下游不致缺料，但近百名员工将放无薪假，为首家放无薪假钢厂。

*经济日报：

--经济部酝酿切割第四波陆资开放与两岸服贸协议，且研议松绑。投审会执秘张铭斌昨日表示，2013年6月研拟的陆资开放草案，因时空环境变化，只能砍掉重练。经部高层透露，大选在即加上现时社会氛围不适合大规模讨论陆资开放，将依产业需求，依个案松绑。

--国发会成立专案小组评估成立主权基金与国家级投资公司的可行性，主委杜紫军表示，这是中长期的计画，资金来源、法规条件都需要评估，明年6月评估报告会出炉，若成立将有助于国际策略投资、并购。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。