美国个股：摩根大通称将推出支付产品，与Apple Pay竞争

Smith称，摩根大通主要通过承诺削减零售商的成本加入Merchant Customer Exchange。当消费者通过银行卡支付时，零售商将向银行支付费用，通过信用卡网络处理交易。

他表示，摩根大通愿意在Chase Pay方面接受比其它交易更低的费用，希望通过量的增多来弥补差额。

“商家给我们带来越多的业务，我们就给他们越好的定价，”Smith在接受采访时表示。摩根大通拒绝就费用可能下调多少置评。

摩根大通计划明年中期开始大力推销其产品。Smith周一在拉斯维加斯一次支付主题会议上向零售商介绍了Chase Pay。

Smith称，Chase Pay还承诺具有超强的安全性，这在Target Corp 和家得宝 等零售商遭遇黑客攻击事件后，成为一个关键的卖点。长期而言，摩根大通还希望商家能够通过使用Chase Pay为消费者提供更多优惠，鼓励消费者更多使用这一技术。

Smith在接受路透专访时称，Chase Pay最初将先面向拥有摩根大通信用卡、借记卡和预付卡的客户。目前在美国此类持卡客户约9,400万人，Chase Pay将适用于苹果和安卓系统手机。

摩根大通的消费者银行已将系统近期推出Chase Pay的成本纳入其费用预估，预计中长期将实现获利。(完) (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 戴素萍/李婷仪)