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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 08:51 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月27日-11月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月27日(二)

墨西哥城--欧洲央行执委科尔出席墨西哥Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM)学院的活动(2200)。

马卡蒂市--菲律宾央行总裁泰谭柯在亚太金融包容性峰会上发表讲话(0100)。

新加坡--新加坡金管局公布宏观经济评估(0400)。

布达佩斯--匈牙利央行副总裁Marton Nagy在一场商业会议上发表讲话(0800)。

首尔--韩国央行总裁李柱烈就最近的经济事件主持召开一场央行会议(2230)。

10月28日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与美国经济学家萨默斯讨论不平等问题(2300)。

约翰内斯堡--南非央行公布最新宏观经济评估，央行总裁甘亚格料参加(0500)。

赫尔辛基--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚与OECD副秘书长发表讲话。

首尔--韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)就2016年预测举行讨论会(0430)。

安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0800)。

安卡拉--土耳其央行公布10月政策会议记录(1200)。

10月29日(四)

伦敦--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维，此为英国-巴西经济和金融对话的一部分。

墨西哥城--墨西哥央行公布利率决定(1900)。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议(1200)。

10月30日(五)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。

约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)讨论中期预算政策报告(0500)。

11月2日(一)

暂无重要经济事件。

11月3日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至11月4日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 李爽 审校 王兴亚)

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