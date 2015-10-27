《新兴市场重要经济事件预告》--10月27日-11月3日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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10月27日(二)
墨西哥城--欧洲央行执委科尔出席墨西哥Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM)学院的活动(2200)。
马卡蒂市--菲律宾央行总裁泰谭柯在亚太金融包容性峰会上发表讲话(0100)。
新加坡--新加坡金管局公布宏观经济评估(0400)。
布达佩斯--匈牙利央行副总裁Marton Nagy在一场商业会议上发表讲话(0800)。
首尔--韩国央行总裁李柱烈就最近的经济事件主持召开一场央行会议(2230)。
10月28日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与美国经济学家萨默斯讨论不平等问题(2300)。
约翰内斯堡--南非央行公布最新宏观经济评估，央行总裁甘亚格料参加(0500)。
赫尔辛基--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚与OECD副秘书长发表讲话。
首尔--韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)就2016年预测举行讨论会(0430)。
安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0800)。
安卡拉--土耳其央行公布10月政策会议记录(1200)。
10月29日(四)
伦敦--英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维，此为英国-巴西经济和金融对话的一部分。
墨西哥城--墨西哥央行公布利率决定(1900)。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议(1200)。
10月30日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。
约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)讨论中期预算政策报告(0500)。
11月2日(一)
暂无重要经济事件。
11月3日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至11月4日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”