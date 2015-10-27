《香港报摘》--经济日报10月27日

**头版头条**

--近期不少大行看淡楼市前景，美联物业发表报告预测，随着新盘未来供应增，楼价亦受压，本季新盘将重现负溢价，出现一手楼价低于二手的情况，差距达5%，创2003年后12年新高。德银认为，若利率及家庭入息不变，供款入息比率要从目前的17年高位回到正常水平，未来四年楼价将跌32%，其间金管局将逐步放宽按揭成数。

**其他**

--在香港开启投行业务之路的中金，历经20年发展后，今回到香港启动公开招股进程。中金拟最多集资63亿港元，首席执行官毕明建称上市后有资本金支撑，将主攻投资管理和财富管理业务，且不排除藉并购谋发展。

--乐视网联合创始人兼副董事长刘弘表示，在香港大展拳脚之后，明年将正式进军美国，相信公司结合内容及硬件的独特模式，连美国同业Netflix也比不上。

--去年业绩见红的思捷 ，新财年首季经营数据改善，集团首季营业额按本地货币计算跌0.4%，按港元计则跌14.9%。近年疲软的最大市场欧洲及德国业务零售销售，于首季录双位数营业额增长。

--新濠博亚 旗下“新濠影汇”今开张，为年内澳门第二家开幕的大型博彩项目。新濠影汇为首个不设贵宾厅的大型项目，有外资券商料，初期项目营运数据或受限制，但认为项目质素高，可成为行业催化剂。

--东亚银行 以5.85亿港元，出售旗下东盛控股及东亚证券的台湾业务予台湾券商永丰金证券。东亚指，出售东盛旨在整合资源，未来没计划出售东亚证券的香港业务。（完）

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