中国金融：仍处于“正利率”时期，并未进入“负利率”--央行官员

路透北京10月27日 - 中国央行调查统计司司长盛松成日前撰文指出，中国并未进入“负利率”时期，综合考虑各经济主体的投资理财行为，当前存款替代产品收益率普遍高于银行存款利率，更显着高于同期CPI水平，总体判断目前仍处于“正利率”时期。

中国证券报周二刊登该文指出，央行调查数据表明，本次降息后，10月24日-10月26日,商业银行新吸收的一年期定期存款实际加权平均利率为2.02%，高于1.6%的9月份CPI同比涨幅0.42个百分点。

且本次降息后,商业银行存款利率上浮空间完全打开,在一般意义上各商业银行存款利率定价已具有完全的独立性。

“银行存款定价机制的新变化，决定了不能再直接使用存款基准利率与CPI的差值来判断‘正利率’或‘负利率’，而应重点关注两个指标：一是银行的存款挂牌利率，二是银行的实际存款利率。”文章称。

从银行存款挂牌利率看，对19家全国主要大中型商业银行及15家较具代表性的城商行、农商行的监测表明，自10月23日人民银行降息后，对于一年期个人定期存款挂牌利率，34家银行共出现9种不同的挂牌利率，平均利率水平为1.96%，较9月份CPI高0.36个百分点。

其中，最高利率水平为2.5%；工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行等挂牌利率最低，为1.75%，较9月CPI高0.15个百分点。

对于一年期单位定期存款，35家银行共出现10种不同的挂牌利率，平均利率水平为1.91%，较9月份CPI高0.31个百分点。

从银行实际存款利率看，降息后，商业银行新吸收的一年期定期存款实际加权平均利率为2.02%，高于9月份CPI 0.42个百分点。

另据人民银行标准化存贷款综合抽样统计数据显示，10月24日-10月26日，按照存款发生额统计，商业银行一年期定期存款实际加权平均利率为2.02%，是基准利率的1.35倍，高于9月份CPI0.42个百分点。

“综合考虑各经济主体的投资理财行为，目前存款替代产品收益率普遍高于银行存款利率，更显着高于9月份CPI水平。”文章称。

文章指出，对9月份商业银行新发行的15,355只人民币理财产品分析发现，这些理财产品平均预期年收益率为4.08%，较9月份CPI高2.48个百分点。其中平均预期年收益率高于1.6%（9月份CPI同比涨幅）的产品有14,528只，占比达94.61%。

此外，目前12只“宝宝”类产品平均年化收益率为3.31%，较9月份CPI高1.71个百分点，显着高于同期物价水平。

事实上，随着金融创新和新技术的发展，市场上还会涌现出其他类型的存款替代产品，如大额可转让存单也是一种灵活便捷的普通存款替代产品。从今年6月份9家银行发行的大额可转让存单看，1年期大额可转让存单利率至少超过9月份CPI 1.4个百分点。

中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。

是次降息后，一年期存款利率降至1.5%，一年期贷款利率为4.35%。而此前国家统计局公布数据显示，中国1-9月全国居民消费价格总水平（CPI）比去年同期上涨仅有1.4%，9月单月CPI同比涨幅为1.6%。(完)