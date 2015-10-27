《全球汇市》美国新屋销售骤降导致美元承压，等待美联储会议召开

货币政策迥异的预期支撑美元兑欧元 ，该货币对现报1.1057美元。投资者预期欧洲央行最终将扩大或延长资产购买计划，以支撑区内经济。

美元指数 下滑0.1%报94.769。

指标10年期美国公债收益率(殖利率) 在亚洲市场报2.054%，周一收报2.058%。周五该收益率触及两周高点2.099%。

据CME FedWatch，期货市场显示，交易员认为周三美联储升息的可能性仅为7%，12月会议加息的可能性为34%。

美联储官员最近几周向市场传递出立场纷杂的讯息。分析师称，本周政策会议之后，如果美联储主席叶伦希望使市场相信12月确实可能加息，那么就需要采行更强硬的语气。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1051 1.1056 -0.05 -8.65 1.2097

美元/日圆 120.80 121.07 -0.22 1.12 119.68

欧元/日圆 133.50 133.85 -0.26 -8.07 144.78

美元/瑞郎 0.9827 0.9835 -0.08 -1.15 0.9941

英镑/美元 1.5349 1.5349 0.00 -1.44 1.5573

美元/加元 1.3163 1.3150 0.10 13.30 1.1618

澳元/美元 0.7244 0.7246 -0.03 -11.31 0.8168

新西兰元/美元 0.6776 0.6782 -0.09 -13.09 0.7797

澳元/日圆 87.510 87.730 -0.25 -10.46 97.750

新西兰元/日圆 81.850 82.110 -0.32 -12.46 93.310

英镑/日圆 185.42 185.83 -0.22 -0.23 186.38

澳元/新西兰元 1.0681 1.0664 0.16 2.03 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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