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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 08:44 BJT

《汇市简讯》澳元兑日圆疲软，尽管澳洲国民银行股票暂停交易

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* 澳元兑日圆有些疲软，尽管澳洲国民银行因宣布投资案而暂停交易

* 该投资案指的是日本生命保险投资澳洲国民银行旗下寿险部门2,200亿日圆

* 该案仍有待监管单位审批，一些对冲交易可能已经完成

* 澳元兑日圆看来将会回到上移的小时图云区87.03-58

* 小时图一目均衡转换线和基准线走平，分别在87.69和87.72，为阻力位

* 日线图有更多支撑，在86.21-87.28云区上方及转换线87.03

(完)

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