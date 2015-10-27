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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 09:12 BJT

《交易视点》台债短券受资金拥戴，冷券交投热络--元大宝来证

路透台北10月27日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场中，短券受到资金行情拥戴，冷券交投状况也因公司债少量筹码供应之下而热络，目前需观察10年券投资买盘对于目前利率水准的认同感。因10年公债未来两个月都将有筹码供应，中性看待10年券交投状况。

预估本周五年券104/13期 成交区间在0.73%-0.83%，10年券104/12期 成交区间在1.15%-1.25%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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