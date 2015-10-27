《交易视点》台债短券受资金拥戴，冷券交投热络--元大宝来证

路透台北10月27日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场中，短券受到资金行情拥戴，冷券交投状况也因公司债少量筹码供应之下而热络，目前需观察10年券投资买盘对于目前利率水准的认同感。因10年公债未来两个月都将有筹码供应，中性看待10年券交投状况。