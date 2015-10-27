《交易视点》台债短券受资金拥戴，冷券交投热络--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月27日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场中，短券受到资金行情拥戴，冷券交投状况也因公司债少量筹码供应之下而热络，目前需观察10年券投资买盘对于目前利率水准的认同感。因10年公债未来两个月都将有筹码供应，中性看待10年券交投状况。
预估本周五年券104/13期 成交区间在0.73%-0.83%，10年券104/12期 成交区间在1.15%-1.25%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”