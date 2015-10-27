中国个股：一机集团拟将77亿核心资产注入北方创业，后者并配套融资30亿

路透上海10月27日 - 中国包头北方创业股份有限公司 周二公告，拟以发行股份及支付现金结合方式，购买控股股东内蒙古第一机械集团及其关联方核心资产，资产交易价格总额77亿元人民币。

同时，北方创业还将采用询价方式，向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额30亿元。

北方创业表示，交易完成后，公司产品范围将进一步拓展，新增产品将涵盖装甲车辆等防务装备的研发及制造和石油机械的生产制造，业务布局进一步完善，军民融合协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。

是次购买的资产除一机集团主要经营性资产及负债外，还包括北方机械控股持有的山西北方机械制造公司100%股权、北方风雷集团持有的山西风雷钻具公司，及秦皇岛风雷石油钻具公司100%股权。

购买资产的具体支付方式上，北方创业将以13.5元/股的价格，向资产出让方发行约4.85亿股股份，现金支付11.56亿元。

募集配套资金方面，发行对象包括兵器工业集团下属单位、证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司等不超过10家特定投资者。其中兵器工业集团将通过下属单位参与认购，确保发行完成后兵器工业集团关联方合计持有公司股权比例达到50%以上。

本次募集配套资金的股份发行价格为不低于14.32元/股，股份发行数量不超过2.09亿股，募资总额30亿元。

内蒙古第一机械集团有限公司隶属于中国兵器工业集团，也是该自治区最大的装备制造企业。核心产品包括军品、铁路车辆、车辆零部件、石油机械、工程机械等，为以军为本、以车为主的军民结合型车辆制造集团。

北方创业股票因筹划重组事项，自今年4月13日起停牌，停牌前收报17.14元。(完)

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