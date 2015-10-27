全球金市：金价在1,160美元附近徘徊，聚焦美联储会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国9月独栋屋新销售跌至一年低位，此前连续两个月增长 ，但售价上涨表明楼市仍然持稳。
美联储周二开始召开为期两天的政策会议。市场广泛预期美联储将维持利率不变，但投资者对于年底前升息越来越抱持怀疑态度。美联储还将在12月举行年内最后一次政策会议。
美国政策制定者担心，全球经济成长走软及美元相对强势不利美国经济成长，但他们对于近十年来首次升息的时点发出不一样的信号。
如果想让市场仍然认为12月会升息，美联储主席叶伦可能需要在本周的政策会议上，发表更强硬的措辞。叶伦极具包容性的风格最近遭到两名理事的挑战，他们看来公开表示不同意叶伦及联储副主席费舍尔的观点。
国际货币基金组织(IMF)公布的数据显示，俄罗斯和哈萨克斯坦9月连续第七个月增持黄金。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”