全球金市：金价在1,160美元附近徘徊，聚焦美联储会议

美联储周二开始召开为期两天的政策会议。市场广泛预期美联储将维持利率不变，但投资者对于年底前升息越来越抱持怀疑态度。美联储还将在12月举行年内最后一次政策会议。

美国政策制定者担心，全球经济成长走软及美元相对强势不利美国经济成长，但他们对于近十年来首次升息的时点发出不一样的信号。

如果想让市场仍然认为12月会升息，美联储主席叶伦可能需要在本周的政策会议上，发表更强硬的措辞。叶伦极具包容性的风格最近遭到两名理事的挑战，他们看来公开表示不同意叶伦及联储副主席费舍尔的观点。