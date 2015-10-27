中国个股：宝安地产拟定增筹资至多95亿元用于光伏电站的投资建设

路透上海10月27日 - 中国宝安鸿基地产集团股份有限公司 周二公告称，拟向第一大股东东旭集团收购东旭新能源投资公司，并定向增发募资至多95亿元人民币，用于累计装机容量为1,150兆瓦的光伏电站项目的投资建设。

公告指出，宝安地产拟向不超过10名的特定投资者增发股份，发行底价为公司审议此次定向增发方案的股东大会召开日（11月27日）的前20日股票交易均价的90%。东旭集团计划以不低于30亿元现金认购部分增发股份。

东旭集团8月和9月分别以11.97亿元和11.67亿元两次受让宝安地产大宗股份，使其持有宝安地产的股份比例达到29.88%。

东旭集团入主后，计划对宝安地产的主业结构进行调整，由单一房地产业务转变为“房地产＋新能源”双轮驱动。此次宝安地产以2,310.15万元价格受让东旭新能源，并拟增发融资进军光伏电站正是该转型战略的具体落实。

东旭集团主业包括光电显示、节能照明、绿色建材等，旗下东旭光电 主营业务为电真空玻璃器件及配套电子元器件等生产、销售，目前主要产品为向液晶面板企业提供的玻璃基板，并布局彩色滤光片和蓝宝石衬底等新业务。