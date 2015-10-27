《香港报摘》--信报10月27日

**头版头条**

--人民银行“双降”刺激短暂，中港股市一如外界预期高开低收，摩根资产管理环球市场策略师陆庭伟认为，五中全会重要性不大，仅延续三中全会的改革，唯一“新鲜”的是十三五规划年均经济增长目标，市场关注是订于7%抑或6.5%，若订于7%，反映中央只着重增长，结构性改革将放慢，市场反会有负面解读。

**其他**

--市场消息指出，三家正在等待港交所批准上市申请的内地城市商业银行，包括锦州银行、青岛银行及郑州银行，总共计划集资20亿美元（约156亿港元），其中青岛银行及郑州银行有望今年内上市，但锦州银行可能受累于汉能薄膜 母公司汉能集团相关贷款，未必能赶及今年上市，须等待监管机构完成对汉能的调查。

--内地建材、家具商以及室内设计公司商集一家居今天起招股，招股价介乎1.1-1.6港元，以每手2,000股计，入场费3,232.25港元。集一是次共发行9,000万股，当中10%在港作公开发售，其余作国际配售，以招股价上限计，集资1.44亿港元。

--电视广播 前业务总经理陈志云及前经理人丛培崑涉嫌贪污案，之前经区域法院两度审讯后均获判无罪，但律政司不服，两度上诉。

--据销售文件显示，信义光能 拟以先旧后新方式，配售3亿股，每股配股价介乎3.22-3.35港元，集资9.66-10.05亿港元，配股价较昨天收市价3.53港元折让5.1%-8.8%，设有180天禁售期。该公司拟把集资所得用作太阳能发电场资本开支、扩充太阳能玻璃产品设备，以及作为一般营运资金。（完）

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