《香港报摘》--其他报纸重要消息10月27日

**明报**

--近月楼市转趋淡静，无论一、二手交投均未见起色，发展商为求散货，除开价贴市外，更相继透过旗下财务公司（俗称财仔）提供高成数按揭计划，以低首期吸引买家入市，有关做法甚至已蔓延至入场费近2,000万港元，最高折实价逾亿元的大额豪宅。

**星岛日报**

--再有本地连锁诊所拟在港上市。在港经营67间医务中心的盈健医疗，昨日向港交所 递交上市申请，拟于主板上市。中国三家城商银行亦拟于年底起分批在港上市，共集资20亿美元。

**苹果日报**

--根据主力销售新界西北区物业的祥益地产资料显示，截至昨日为止，屯门区400万港元以下放盘，包括私楼、已补地价公屋及居屋，有882个，较上月745个，增加137个或18%。

--阿里巴巴集团今晚将公布截至9月底的季度业绩。多间大行已下调对阿里的预期。德银认为，阿里上季的交易总额（GMV）达到7,050亿元人民币，按年增加27%，变现率则增加4个基点至2.34%。不过瑞信则认为，变现率或录得自阿里上市以来首次上升，并有机会再次加速增长，因公司透过手机取得收入的能力提高，加上淘宝搜索结果中广告位增加等。

**东方日报**

--根据金管局向立法会提交的文件显示，今年8月底的人民币贷款余额达2,841亿元，较去年底增加51%。人民币点心债券发行则放缓，今年首八个月的发行量为505亿元人民币，截至8月底，未偿还点心债余额为3,684亿元人民币。

**文汇报**

--香港投资推广署公布，今年母公司在海外及内地的驻港公司数目达7,904间，按年上升4.2%，创历来新高。其中金融及银行业有较显着的增幅，按年增加9.8%。

--中国海外发展 昨日公布，今年首三季的经营溢利比去年同期重列数字增长16.7%至272.3亿港元。期内，经营业务收入及经营溢利则分别为145.1亿港元及39.4亿港元。（完）

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