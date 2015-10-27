《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月27日

路透香港10月27日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7499港元 ) 美股道琼工业指数周一收低-23.65,或-0.13%,报17623.05点.因能源股受油价回落拖累走低，苹果 股价在公布季度财报前 一天下滑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 113.160 -3.30 22058 8.770 -1.13 中国铝业 8.440 -2.20 12529 2.616 -1.27 中国移动 60.780 -0.83 151376 94.208 0.38 中国人寿 19.810 -2.08 224025 30.705 -0.31 中石油 79.250 -3.80 52773 6.142 -0.78 中石化 73.380 -2.67 40319 5.687 -1.10 汇丰控股 <HSBC.K 39.550 -0.90 1087671 61.302 -0.08 中电信 53.560 -0.04 14681 4.151 -0.70 中国联通 12.650 -1.79 154825 9.804 0.14 兖州煤业 5.170 -1.90 13387 4.007 0.92 华能国际 45.780 -7.27 13568 8.870 0.00 南方航空 40.790 -3.80 6182 6.322 -0.28 东方航空 31.790 -3.78 4365 4.927 -0.46 中芯国际 4.740 0.21 2461 0.735 -0.72