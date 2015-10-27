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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 09:13 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月27日

路透香港10月27日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7499港元      )
                                                                                                                                                                                                                        
 美股道琼工业指数周一收低-23.65,或-0.13%,报17623.05点.因能源股受油价回落拖累走低，苹果        股价在公布季度财报前                                                                                                      
 一天下滑。                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                                   
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                                      
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                  
 中海油                       113.160   -3.30      22058             8.770      -1.13                                                                                                                                   
 中国铝业                       8.440   -2.20      12529             2.616      -1.27                                                                                                                                   
 中国移动                      60.780   -0.83     151376            94.208       0.38                                                                                                                                   
 中国人寿                      19.810   -2.08     224025            30.705      -0.31                                                                                                                                   
 中石油                        79.250   -3.80      52773             6.142      -0.78                                                                                                                                   
 中石化                        73.380   -2.67      40319             5.687      -1.10                                                                                                                                   
 汇丰控股            <HSBC.K   39.550   -0.90    1087671            61.302      -0.08                                                                                                                                   
 中电信                        53.560   -0.04      14681             4.151      -0.70                                                                                                                                   
 中国联通                      12.650   -1.79     154825             9.804       0.14                                                                                                                                   
 兖州煤业                       5.170   -1.90      13387             4.007       0.92                                                                                                                                   
 华能国际                      45.780   -7.27      13568             8.870       0.00                                                                                                                                   
 南方航空                      40.790   -3.80       6182             6.322      -0.28                                                                                                                                   
 东方航空                      31.790   -3.78       4365             4.927      -0.46                                                                                                                                   
 中芯国际                       4.740    0.21       2461             0.735      -0.72

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