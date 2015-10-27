长江期货：中国期指多空分歧增加，中小盘仍受青睐

《全球汇市》美元上扬，此前美联储暗示可能在6月加息
路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。
以下内容节选自10月27日的《期货日报》：
周一，沪深300股指期货四个合约持仓量增加722手至42828手，为近一个月以来最高。央行“双降”过后，市场出现分化，期指全天振荡运行。持仓量在振荡过程中增加，可能暗示多空双方对后市的分歧有所加大。
数据显示，前20名席位在IF1511与IF1512合约上共持买单30785手、卖单33451手。主力净空持仓量2666手，较前一交易日微降86手。主力多空双方，在主力合约IF1511上基本呈现对等增仓。前20多方合计增持买单714手，前20空方合计增持卖单737手。在IF1512上多空持仓变动均不大。市场振荡运行，主力多空双方对等增加头寸，同样暗示市场分歧增大。笔者认为市场分歧加大可能来自两方面因素：一方面，央行同时降准降息操作超预期但也存在利好短期集中出尽的意味；另一方面，五中全会召开使得市场短期处于等待观望之中。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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