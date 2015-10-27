长江期货：中国期指多空分歧增加，中小盘仍受青睐

周一，沪深300股指期货四个合约持仓量增加722手至42828手，为近一个月以来最高。央行“双降”过后，市场出现分化，期指全天振荡运行。持仓量在振荡过程中增加，可能暗示多空双方对后市的分歧有所加大。

数据显示，前20名席位在IF1511与IF1512合约上共持买单30785手、卖单33451手。主力净空持仓量2666手，较前一交易日微降86手。主力多空双方，在主力合约IF1511上基本呈现对等增仓。前20多方合计增持买单714手，前20空方合计增持卖单737手。在IF1512上多空持仓变动均不大。市场振荡运行，主力多空双方对等增加头寸，同样暗示市场分歧增大。笔者认为市场分歧加大可能来自两方面因素：一方面，央行同时降准降息操作超预期但也存在利好短期集中出尽的意味；另一方面，五中全会召开使得市场短期处于等待观望之中。(完)