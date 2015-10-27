良运期货：沪镍剧烈波动，下方已逐步形成支撑

以下内容节选自10月27日的《期货日报》：

近期，镍价出现较为剧烈的波动，上周持续反弹两日之后，周一以接近2%的大阴线报收。笔者认为，结合镍的基本面因素分析，镍价短期仍旧难以摆脱这种上蹿下跳的振荡模式，多空在8万元附近将展开反复争夺，而下方已经逐步形成支撑。

从主力持仓结构来看，今年以来空头占优特征明显。截至昨日收盘，沪镍前20主力多头席位总持仓7.6万手，而空头席位总持仓9.1万手，相比前一交易日，主多比主空持仓净增加2582手。与铜、锌、铝等有色金属主空大举加仓相比，沪镍从资金配置角度来看短期可维持相对看多观点。

总的来说，镍价长期仍处于下行通道中，但短期不必过于悲观。(完)

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