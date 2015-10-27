良运期货：沪镍剧烈波动，下方已逐步形成支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月27日的《期货日报》：
近期，镍价出现较为剧烈的波动，上周持续反弹两日之后，周一以接近2%的大阴线报收。笔者认为，结合镍的基本面因素分析，镍价短期仍旧难以摆脱这种上蹿下跳的振荡模式，多空在8万元附近将展开反复争夺，而下方已经逐步形成支撑。
从主力持仓结构来看，今年以来空头占优特征明显。截至昨日收盘，沪镍前20主力多头席位总持仓7.6万手，而空头席位总持仓9.1万手，相比前一交易日，主多比主空持仓净增加2582手。与铜、锌、铝等有色金属主空大举加仓相比，沪镍从资金配置角度来看短期可维持相对看多观点。
总的来说，镍价长期仍处于下行通道中，但短期不必过于悲观。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”