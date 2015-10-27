港报社评：商品交易遇困，显港金融挑战--经济日报10月27日

港交所行政总裁昨希望「伦港通」能令商品交易在港生根，惟此恐难乐观。本港商品交易市场发展波折重重，反映本港金融市场正由内外联通，变成内外遭夹击，须自强求进。

国家主席习近平上周访英期间，与英宣布包括「伦港通」在内的合作大计。港交所行政总裁李小加昨期望，「伦港通」可令商品交易在港落地生根，最终可使香港成为期货商品交易中心。

内外联通优势 已变内外夹击

「伦港通」能成为习近平访英成果之一，当然代表中央对项目的支持，但本港要发展为期货商品交易中心，恐怕不易。尤其要留意，中央支持香港开拓「伦港通」，并不代表中央在发展国家的国际商品交易中心上，政策向香港倾斜。

此最明显的是，港交所在2012年以天价收购LME后，于2013年将在内地设商品交割仓库，列为3年战略规划，但港交所本月中已宣布搁置此宏图。有传此因上海期货交易所反对，中央在考虑到已规划于2020年把上海发展为包括商品的国际金融中心，故不支持LME在内地设仓。

在此情况下，本港发展国际商品交易中心的难度势倍添。更重要的是，这恐怕反映本港继续发展国际金融中心的挑战，正与日俱增，尤其在协助中国与世界市场接通的内外联通优势，已日益变为遭内外夹击。

对内方面，中央要将上海发展为国家的国际金融中心的时间表，只余5年，故正快马加鞭，如上周通过上海自贸区金融改革方案，包括率先开放人民币资本项目可兑换，又正积极研究「沪伦通」等。

中央大力推动上海的国际金融中心，势与香港又竞争又合作，故相关政策应不会再倾斜香港，一些项目如香港在内地建商交易仓等，或行人止步、或让路。

对外方面，香港对中央虽仍有金融先行先试的优势，但优势正大幅收窄。一方面是只要在港的试验成功，中央将愈来愈快在外国复制，且复制地方亦愈扩愈广，如各种人民币离岸业务。

须有危机意识 积极开拓深耕

另一方面，中央对直接与外国联通亦日益有自信，如人民币央行票据的境外首发地点是伦敦，不是香港。伦敦在国际网络、金融以及相关的支援业务的深广度，都远超香港，更有利内地金融与国际接轨，香港能否续独揽先行先试，不无疑问。

故香港必须有危机意识，发展国际金融中心不能只靠中央政策，而是要积极探索新业务、深耕既有业务，把握日短的时间窗口，尽快加固人民币离岸中心的位置、提升国际金融业务的竞争力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘