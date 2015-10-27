港报社评：卡梅伦的香港问题只是摆姿态--信报10月27日

英文有不少外来字，部分来自中文，或者华人的洋泾滨英文，例如现已成为常用词汇的Long time no see，明显是源于中文的「好久不见」。另一个饶富兴味的「出口转内销」中式英文字眼，最近频频于英国媒体亮相，那就是Kowtow，意思是中国人心领神会的「叩头」。对于英国首相卡梅伦联同皇室成员热烈欢迎中国国家主席习近平伉俪到访，来个「超级国事访问」，为该国带来四百多亿英镑商业合约和投资，部分英国媒体评之曰「大英帝国终于学懂如何向北京叩头」。

Kowtow之所以进入英国字典，那是二百多年前，英国使节不肯向自命天朝上国的满清皇帝叩头，最终导致割地赔款的鸦片战争，写下香港划作殖民地的历史一页。二百多年后的今天，「大英帝国终于学懂如何向北京叩头」作为英国媒体自嘲之论，反讽意味浓得化不开。

严格而言，贵族出身的卡梅伦当然不至于奴颜婢膝，他的确没有向习主席施以五体投地之礼，不过观乎英国的高规格接待，以及那种「先礼后兵」的外交词令，虽无叩头之实，却有Kowtow之感。所谓先礼后兵，指的是卡梅伦先谈妥生意，再论及相对敏感的香港事务。

卡梅伦接待习近平一路言笑晏晏，即使有记者提出人权问题，他也为身旁的上宾挡驾，表示不同意两国关系只能是经济与人权二者挑一，「我想两者兼得」；待至经贸合作敲定了，投资协议签好了，两人于首相乡间别墅契克斯（Chequers）穿上便服摸杯底闲谈，英国《衞报》才独家披露，在这次非正式的庄园对话之中，卡梅伦向习近平提出香港问题，要求眼前的中国主席「对确保这一前英国殖民地的政治自由作出承诺」。

据报道，卡梅伦认为香港政府应该保持「半自治状态（Semi-Autonomous）」，香港「应该有资格在不经过中国政府预先筛选的情况下选举领导人」。至于习近平当时如何回应，报道则没有提及。

大家不善忘的话，应该记得今年六月十八日政改方案表决之前，英国的官方态度是支持「袋住先」，亦即是不介意二○一七年普选特首之时「有筛选」，为什么事至如今，忽然又敦促中国政府让香港在没有预先筛选的情况之下选举首长？更何况，为什么不在正式会晤之时提出，要在庄园私底下闲聊时才宣之于口？尤其值得注意的是，如果不是有人向《衞报》独家放料，恐怕香港问题根本不会见光。至于卡梅伦所说的「半自治状态」，相信不少人完全摸不着头脑，因为相比于世人所熟悉和理解的「高度自治」，半自治似有降格之虞。

一个最合理的推测，卡梅伦看在经济利益的份上，无意刺激习近平，惟有在非正式的场合，透过非正式的渠道，稍稍摆出「英国仍然关心香港」的姿态，为的不是向中国施压，主要是安抚国内的舆论。因此，对于卡梅伦的言行，不妨称之为Semi-Kowtow。

看见英国首相的「半叩头状态」，也许有部分鼓吹「恋殖归英」之士感到不是味儿，然而若放在历史长河之中观照，却又别有一番滋味在心头。习近平访英期间说过：「国无常强，无常弱。奉法者强则国强，奉法者弱则国弱。」如果「国无常强」指的是英国，那么「国无常弱」无疑指的是中国。中国如今不再是任由西方列强予取予求的弱国了，英国不得不避重就轻，口舌上把香港问题轻轻带过，实际上积极投入「你中有我、我中有你」的利益共同体。

前不久，特首梁振英被议员黄毓民问及「几时死」，他以毛泽东诗句「牢骚太盛防肠断」回应，反祝对方健康长寿。牢骚太盛防肠断，下一句是「风物长宜放眼量」。看中英关系的历史发展，有时亦应风物长宜放眼量，百年积弱的中国，昔日太盛的牢骚，放眼量一下，尽付笑谈中。

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