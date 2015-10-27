中国债市动态：逆回购降价现券收益率和IRS续跌，国开结果偏低再添新火

路透上海10月27日 - 中国央行双降后，公开市场周二七天期逆回购利率顺势降价，银行间债市早盘现券收益率和利率互换(IRS)因此续跌。稍后国开行招标的新债结果明显低于预期，带动二级市场包括三年金融债等在内的短券收益率进一步下行。

交易员称，目前市场对央行保持流动性宽松预期强劲，低风险资产相对有限将持续支撑债券需求，现券后市依旧向好，短期内可继续关注资金利率变化情况。

央行公开市场上午进行了100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率较上次降低10个基点(bp)至2.25%。

上海一券商交易员表示，早盘以长债为主的现券和IRS，随逆回购利率下行而继续走跌。在国开行第一批新债结果公布后，此前二级市场收益率跌势不明显的三年左右国开金融债，受到提振应声下行。

剩余期限约2.84年的国开150212券最新报价 3.0600%/3.0585%，上日尾盘为3.1200%/3.0580%。长债方面，备受瞩目的10年国债150016早盘一度跌破3%整数关口，在2.99%有成交。

国开行上午招标的一至10年五期债，利率依次为2.49%、2.98%、3.1577%、3.4050%和3.3458%，均明显低于预期。除一年期较预测均值低6bp外，其他期限偏低10bp左右。