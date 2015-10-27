金鹏期货：中国油脂消费逐渐转旺，期价维持稳中偏强概率较大

以下内容节选自10月27日的《期货日报》：

受原油企稳和美豆反弹影响，9月下旬以来，油脂期货走出快速回升行情。但前期成交密集区压力逐渐显现，近几日油脂维持高位振荡走势。展望后市，整体宽松供应格局无改，但潜在利多渐显，多空因素作用下，油脂仍将维持偏强振荡。

由于植物油脂的生物柴油概念，国内外油脂期货6月底至8月底的大幅下跌更多地是受到原油下跌的拖累。而目前原油价格已经反弹，并且稳定在44—51美元/桶之间，后市维持偏强振荡的概率较大。(完)

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