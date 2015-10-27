金鹏期货：中国油脂消费逐渐转旺，期价维持稳中偏强概率较大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月27日的《期货日报》：
受原油企稳和美豆反弹影响，9月下旬以来，油脂期货走出快速回升行情。但前期成交密集区压力逐渐显现，近几日油脂维持高位振荡走势。展望后市，整体宽松供应格局无改，但潜在利多渐显，多空因素作用下，油脂仍将维持偏强振荡。
由于植物油脂的生物柴油概念，国内外油脂期货6月底至8月底的大幅下跌更多地是受到原油下跌的拖累。而目前原油价格已经反弹，并且稳定在44—51美元/桶之间，后市维持偏强振荡的概率较大。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”