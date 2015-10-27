港报社评：战略干道全线封闭，紧急应变似有若无--明报10月27日

趸船吊臂撼撞汲水门大桥，导致青屿干线一度全线封闭，大屿山成为孤岛，赤鱲角机场对外交通切断，大批旅客受影响。这次事故，暴露类如汲水门大桥等具备战略功能的设施，保安配置有必要加强。另外在事故发生后，当局的紧急应变显得群龙无首，信息发布欠缺统筹，未能让市民和旅客即时知所应对，显示应变措施与青屿干线的重要不成比例。政府须汲取教训，切实改进。

理大防撞预警设施 重要桥梁应该安装

事故原因，初步情况显示肇事趸船涉嫌未按指引规定，收起吊臂才航行。另外，趸船不选择通航高度限制62米的马湾航道，反而要从高度限制42米的汲水门航道通过，终致撼撞大桥，撞断感应器两条光纤。警方介入拘捕3人，事故法律责任将由司法程序处理。初步看来，大桥的保安暴露一个问题：就是涉事趸船说撞就撞上大桥，并无防撞警示尝试提醒拖船或趸船上的人士，避免撼撞。

理工大学土木及环境工程学系设计了一套防船舶撞桥设施，包括在桥上装置摄影系统、模式识别技术、结构监测技术及航海通讯系统等，可保护航道上的桥趸免被船只撞击，亦可侦测船只高度等。据介绍，这套系统获得过国际奖项，显示功能已获肯定，浙江一座兴建中的桥梁已经安装，验证有实际效用。学者认为，若汲水门安装了这套设施，或许可以避免发生今次事故。包括汲水门和青马大桥等重要桥梁，有必要装设预警系统，对逼近桥趸或桥底的大型船只，及时响警钟及亮起警告灯，提醒船长减速或转向，避免发生意外；理大这套设施值得当局引进，使跨海桥梁的安全多一重保障。

事故发生翌日，特首梁振英主持跨部门会议跟进，他会后强调须以安全为首要考虑，有需要封桥，「不能冒任何风险」云云。趸船撼撞大桥，封桥作全面检查，以确保大桥安全，完全正常，也是当局必须做的事。事态引发回响，并非公衆认为封桥不对，而是批评当局的紧急应变安排混乱。据知发生撼撞之后，管理当局即时封闭汲水门及青马大桥作紧急检查，大量车辆开始拥堵，可是当局并未即时透过传媒发布信息。公衆在不知情下，车辆与旅客继续涌向大桥，当局在大约45分钟之后才公布事故。不过，包括市民和旅客在内不少人的行程，已经因而受阻。

另一种情况是在青屿干线全面封闭之后，市民和旅客不知道怎样可以去机场。运输署其后发新闻稿，表示安排了紧急渡轮来回荃湾和东涌，但是因为青屿干线在渡轮启动前已经恢复通车，因此安排用不上。另外，事故发生之后10分钟，港铁表示有收过通知，知道来往青屿干线及机场的铁路服务暂停。

防大屿山成为孤岛，18年来无公布方案

可以说，从已知情况看来，个别部门确有反应，并尝试应对。不过，事态涉及封闭大屿山唯一对外干道，使之成为孤岛，而且涉及客运繁忙的赤鱲角机场，这是彻头彻尾的特大事件。按一般理解，政府就特大事故应该启动紧急应变中心，由高级官员坐镇协调指挥，按预案安排交通工具，使市民旅客受到的影响减至最低。然而，迄今未知政府当晚有没有启动紧急应变中心。至于有没有应对预案，官员只是强调「每年都有演习」，但是那到底是什么形式的「演习」，官员却含糊其词。

这类特大事故，首要须顾及大屿山与港九新界保持交通往来。不过，这些年以来，未闻当局与私营交通工具（例如渡轮）等做过演习，一旦发生封桥事故，渡轮将在哪里接载市民旅客等，从未与闻。从当晚情况审视，看不到当局有既定步骤开展紧急应变。

政府就青屿干线一旦全线封闭的应对文件，迄今所知要追溯到1997年4月；当时有文件提及安排渡轮来往荃湾和东涌，来往机场的巴士服务则由东涌公共交通转车处延至东涌码头等。不过，赤鱲角启用18年以来，政府从未公布整体应变安排，公衆无从知悉。从周五晚封桥断路之后的情况看来，有理由质疑当局缺少整套紧急应变方案。

汲水门大桥、青马大桥与青屿干线保持畅通，使赤鱲角机场运作不受任何事故停摆，不单涉及旅客的福祉，实际上关乎香港的形象和令誉，十分重要。当局应对与事态的重要程度，显然不成比例，难以接受。政府须汲取教训，全面检视这条战略交通干道的安全和紧急应变，确保上周五晚的甩漏不会重演。

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