港报社评：置业难，大学生轮公屋凶宅--星岛日报10月27日

房屋委员会最新数据显示，轮候公屋的单身人士五年来不断增加，当中未够三十岁又有大专或以上学历的青年，增速尤其快，愿意接受「凶宅」编配加快上楼的人也多了，反映不少大学毕业生觉得买楼无望，希望入住公屋或以此作为购买居屋的捷径。政府须要加倍积极寻找，以及开拓土地增建居屋。 根据房屋署的统计，截至今年三月底为止的财政年度，按照「配额及计分制」新登记轮候公屋的非长者单身人士，占了四成是在登记时尚未毕业的学生，而轮候册内具有大专或以上教育程度又未够三十岁的人士，所占比例由二○一一年的两成六，按年激增至今年的四成三。 数十年前，跻身大学基本上等如可以摆脱公屋生涯。但是，这二十年大学生人数激增，拉低了毕业后的平均收入，生活花费却比当年大；楼价更比二十年前高得多，不少毕业生打几年工都未能储够首期买楼。 收入储蓄 难追楼价升幅 以近月推出的一些市区「蚊型」新盘单位为例，当中价钱最低的一个实用面积不足二百方尺单位，扣除发展商种种优惠后的「折实价」，都达到差不多三百万元，以楼价四成为首期，需要差不多一百二十万元，就算每月储蓄一万元，都要储十二年，这还是最低的「入场费」。 现时不少单位是「父母盘」，即父母补贴子女首期协助他们首次置业，但是并非所有父母都有这样的经济能力。 这些青年觉得，就算自己有潜力跻身中等收入一族，收入增幅都追不上楼价。房署调查显示，轮候公屋的三十岁以下单身人士，仅两成二同意只有低收入者才居于公屋，三成七认为应趁年轻而收入低时申请公屋。 僧多粥少，多了人愿意参加「特快配屋计画」，即接受编配曾经有人死亡或被泼漆追债的单位，今次抱这态度的青年单身轮候者比例首次增加到超过一半。估计当中有部分人不介意「暂住」，作为以绿表申请居屋的跳板，增加中签机会圆置业梦。 拓地建居屋 勿横加阻挠 私楼价格与青年负担能力严重脱节，租楼住则要付贵租难储未来积蓄，成为青年怨气的一大因素。当局推出青年宿舍先导计画，最快明年推出首批在上环和大埔的单位，以市值租金六折供青年最多租住五年，方便他们储钱，但是单位只有二百七十个，杯水车薪，而且能否协助青年储够钱付置业首期仍有疑问。 政府的长远房屋策略，以每年平均提供八、九千个资助自置物业单位为目标，但是，未来两年计画推出的居屋和房屋协会资助单位只有六千三百个，平均每年三千多，当局要大增建屋进度才可以达标。 偏偏政府又面对「觅地难」的困境，无论发展现有土地或开拓土地，往往受到保育团体或其他人士的阻挠。无论是发展新界东北，或者填海造地，如果处处受到掣肘，只有平添青年置业的难度。