中国经济：2020年快递业目标年业务收入8千亿元，鼓励各类资本进入--国务院

路透北京10月27日 - 中国国务院发布意见称，到2020年快递业目标年业务收入达8千亿元人民币，并鼓励各类资本依法进入快递领域，支持快递企业兼并重组、上市融资，整合中小企业，加快形成若干家具有国际竞争力的企业集团，鼓励“走出去”参与国际竞争。

中国政府网周一晚援引促进快递业发展的若干意见指出，推进“互联网+”快递，并要对快递业加大政策支持，包括中央预算内投资通过投资补助和贴息等、企业所得税等，并鼓励金融机构开展适合快递业特点的抵押贷款、融资租赁等。

“到2020年快递市场规模稳居世界首位，基本实现乡乡有网点、村村通快递，快递年业务量达到500亿件，年业务收入达到8,000亿元。”意见称。届时形成覆盖全国、联通国际的服务网络。

快递企业可按现行规定申请执行省（区、市）内跨地区经营总分支机构增值税汇总缴纳政策，依法享受企业所得税优惠政策。各地区要在土地利用总体规划和年度用地计划中统筹安排快递专业类物流园区、快件集散中心等设施用地，研究将智能快件箱等快递服务设施纳入公共服务设施规划。

意见并指出，到2020年，建设一批辐射国内外的航空快递货运枢纽，积极引导培育形成具有国际竞争力的大型骨干快递企业。寄递服务产品体系更加丰富，国内重点城市间实现48小时送达。

到2020年，快递业年均新增就业岗位约20万个，全年支撑网络零售交易额突破10万亿元，日均服务用户2.7亿人次以上，有效降低商品流通成本。

此外，意见还表示，快递企业用电、用气、用热价格按照不高于一般工业标准执行。

快递业是现代服务业的重要组成部分，近年来，中国快递业发展迅速，企业数量大幅增加，业务规模持续扩大，但与此同时，快递业发展方式粗放、基础设施滞后、安全隐患较多、国际竞争力不强等问题仍较为突出。（完）

更多细节，请点选中国政府网(www.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)