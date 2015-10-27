港报社评：港营商环境仍吸引，“泛政治化”须摒弃--文汇报10月27日

投资推广署及政府统计处昨日公布，母公司在海外及中国内地的驻港公司数目达7,904间，按年上升4.2%，创历年新高。这个数据充分显示出海外及内地公司均看好香港良好的营商环境及国际金融枢纽的重要地位，尤其是看重香港背靠内地、连接世界的地缘优势，纷纷在港设立公司或分支机构，以香港作为大展拳脚的基地。

由此可见，香港完全没有理由妄自菲薄，反而应该看到并充分发挥自身优势，抓住机遇，发愤图强，继续扮演好「超级联系人」的角色。不过，要充分发挥优势，香港就必须摒弃泛政治化倾向的干扰，特区政府也需摆脱一些过时的观念束缚，以有所作为的新思维，积极鼓励和扶持新兴产业的发展，让香港营商环境的优势能够转化为产业优势，为经济增长构建丰厚稳固的基础。

根据投资推广署及政府统计处公布的最新资料，海外及内地的驻港公司包括1,401间地区总部、2,397间地区办事处及4,106间当地办事处；其中地区总部及当地办事处的数目均为新高，而在这些公司的就业人数达42.2万人，按年上升4.2%，亦是历来最高，约占香港总就业人口的11%。

另外，据调查，这些海外和内地公司在香港设立地区总部或办事处的主要原因，一是简单税制及低税率；二是资讯的自由流通性；三是自由港的地位。这些都说明香港长期形成的营商良好环境均继续保持，对海外及内地的资本均具有相当的吸引力。

尤其值得关注的是，内地在香港的企业数量继续增长，今年就比去年上升14%。尤其是内地的金融及银行业纷纷来港拓展业务，过去5年来，这类公司的数量由2011年的805家上升到今年的1,059间，增幅达36%，反映出香港在协助国家推进现代化、国际化，作为内地企业「走出去」跳板作用方面，继续担当着重要角色，金融枢纽地位更为巩固。

可以预见，随着国家不断推进「一带一路」发展战略，内地企业通过香港走向世界的势头将更为强劲，香港在其中的发展空间将会更大。那些不看好甚至悲观香港未来的观点，如果不是别有用心，恐怕也属于看不清大势所趋。

当然，在看到香港所具有的良好基础和优势的同时，也要看清目前阻碍香港更快、更好发展的制约因素。许多专家指出，香港未来的挑战主要来自两大方面：一是反对派挑起的泛政治化歪风，他们为一党一己私利，将许多经济、民生问题都用政治化手法处理，挑起许多无谓的争拗，令社会无法集中精力发展经济、改善民生，白白浪费了许多宝贵的时间和机遇；二是过去某些陈旧落后、跟不上时代发展的观念，依然束缚着人们的思想，比如，一些观点坚持认为，政府不应该制定产业政策去推动、扶持新兴的创科产业，顺其自然就可以了。

这种无所作为的理念，在经济发展水平不太高的阶段确实可行。但在逆水行舟和竞争日趋激烈的大环境下，不作为就意味着画地为牢、错失机遇；不发展就会变得固步自封、退步落后，商界在发展创新产业方面，已经不能没有政府的扶持。因此，聚焦经济，改善民生，克服泛政治化，更新观念，应成为香港的共识，大家应齐心支持特区政府在经济、民生等领域有更多作为。

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