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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 09:38 BJT

《香港重要政经日程》--10月27日-11月5日

================== 今日重要政经消息=================

10月27日（周二）

-- 公布9月份进出口数据。

-- 中国平安保险 公布第三季业绩。

-- 万科企业 公布第三季业绩。

-- 中信银行 公布第三季业绩。

-- 中兴通讯 公布第三季业绩。

-- 江西铜业 公布第三季业绩。

-- 青岛啤酒 公布第三季业绩。

-- 中煤能源 公布第三季业绩。

-- 广南（集团） 公布第三季业绩。

-- 华电国际电力股份 公布第三季业绩。

-- 北京京客隆 公布第三季业绩。

-- 丽珠医药 公布第三季业绩。

-- 马鞍山钢铁股份 公布第三季业绩。

-- 霭华押业信贷 公布中期业绩。

-- 国药控股 公布第三季业绩。

================== 近期重要政经消息=================

10月28日（周三）

-- 中国人寿 公布第三季业绩。

-- 海通证券 公布第三季业绩。

-- 中国电信 公布第三季业绩。

-- 中国远洋 公布第三季业绩。

-- 中海发展 公布第三季业绩。

-- 维达国际 公布第三季业绩。

--14:30 中国远洋 股东特别大会。

--15:00 中国建设银行 在中国举行股东特别大会。

-- 安徽皖通高速公路 公布第三季业绩。

10月29日（周四）

-- 中国石油 公布第三季业绩。

-- 中国石化 公布第三季业绩。

-- 中国建设银行 公布第三季业绩。

-- 中国银行 公布第三季业绩。

-- 中信证券 公布第三季业绩。

-- 比亚迪 公布第三季业绩。

-- 复星医药 公布第三季业绩。

--09:00 中国铁建 在中国举行股东特别大会。

10月30日（周五）

-- 公布9月份M-3货币供应数据。

-- 公布9月底人民币存款数据。

-- 公布9月底外汇基金总资产数据。

-- 中国工商银行 公布第三季业绩。

-- 中国中车 公布第三季业绩。

-- 广发证券 公布第三季业绩。

-- 中国铁建 公布第三季业绩。

-- 中国太保 公布第三季业绩。

-- 中船防务 公布第三季业绩。

-- 山东墨龙 公布第三季业绩。

-- 先施 公布中期业绩。

-- 南京熊猫电子股份 公布第三季业绩。

--15:00 中国中车 在中国举行股东特别大会。

-- 中国华融 首日挂牌。

--14:00 新华人寿 在中国举行股东特别大会。

--15:00 中国中车 在中国举行股东特别大会。

11月2日（周一）

-- 香港宽频 年度业绩。

11月3日（周二）

-- 公布9月份零售销售数字。

-- 置富产业信托份 公布季度业绩。

-- 慧聪网 公布第三季业绩。

--14:30 保利文化 在中国举行股东特别大会。

11月4日（周三）

-- 德昌电机控股 公布中期业绩。

11月5日（周四）

--09:00 北京京客隆 在中国举行股东特别大会。

-- 万嘉集团 公布中期业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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