台湾货币市场：资金充沛短率持稳，市场酝酿下周降短票及RP利率

* 短率大致持稳 * 资金仍多，银行排队等央行冲销 * 短票利率持稳，市场酝酿月初下调 * RP利率持平，料下月将缓下 记者 罗两莎 路透台北10月27日 - 台湾银行间短率周二持稳。银行资金调度人员表示，今天拆款市 场仍以到期续做为主，因市场资金充沛，拆借利率没有太大变化。 他们说，今天有些中小型银行面临资金过多无法消化的压力，纷纷打电话给代收银行排 队等央行收资金。 〞好几家银行都有多钱，大家都在排队等央行冲销。〞一位大型银行主管说。 一中型民营银行资调人员则表示，今天持续拆入资金，因大家都有多钱，很容易拆借到 所需资金，隔拆利率维持0.30%，七天跨月资金仅0.31%。 他说，今天到期的央行定存单仅31亿，明天则逾五千亿，为分散定存单到期落点，上午 央行打电话通知银行，今天申购定存单的金额要多报一点。 本地时间14:31时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.436 32.708 台湾加权股价指数<.TWII 8,701.32 8,745.36 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.300-0.400% **短票利率续持稳** 短票市场方面，大型票券公司交易员表示，今天短票利率维持原水准，但从近来银行体 系超额准备部位持续扩增，发票量又未能放大来看，料下周利率将有下调空间。 〞下礼拜利率可能要往0.40%迈进，因为钱很多，钱多就是一切啊。〞一位大型票券公 司主管说。 另一大型票券公司交易员也说，本周考量月底因素，短票利率尚能守稳在0.41%；但下 周可能就守不住了，有望进一步下调至0.40%。 他们指出，因经济不景气，近来央行营造更宽松的资金环境，带动市场利率缓步下调， 促使市场酝酿进一步下调短票利率。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.41%，上日亦同；60天期、9 0天期短票利率主要成交在0.42%及0.43%，上日亦处同水准。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 412%，前日在0.412%；上日成交量107.92亿台币，前日153.59亿台币。 今日央行存单到期金额为31亿台币，存单发行金额稍晚公布。 本周到期央行定存单总额为7,093.8亿台币，余日分别为：周三5,270.5亿、周四1,236. 2亿及周五262.6亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为374亿台币，累积超额准备为6,512亿 台币、加计前期1%的超额准备8,243亿台币。 **RP利率持稳* RP利率方面，证券商交易员表示，今天市场资金充沛，但因时值月底，RP利率暂时维持 在原水准，下周可能无法守住目前水准，可望下调1至2个基点。 〞这个礼拜正好碰到月底，利率暂时还能HOLD得住，下礼拜大概就守不住了。〞一位大 型证券商交易员说。 今日证券商10天期公债的附买回利率与昨日水准一致，主要成交在0.42%；10天期以上 公司债RP主要成交在0.52%；皆与上日相同。 本周的宽松及紧缩因子有：周二UBS AG伦敦分行发行30年期1.5亿美元债券、周三玉山 银行发行30年期0.63亿美元债券和0.43亿美元无到期日美元债券。 在票券公司方面，交易员指出，今天RP利率维持不变；惟从整体银行超额准备部位持续 扩增观察，料下月利率将有下调空间。 〞景气不好，资金又多，利率往下走的趋势没有改变。〞一位大型票券公司交易员说。 另一大型票券公司主管亦称，据央行统计，金融机构净额准备部位日平均金额从7月的2 42亿台币，8月和9月已分别扩增至300亿及341亿台币，显示央行持续营造宽松的资金环境， 亦使利率有下调的空间。 台湾央行上周五公布，9月台湾金融机构净超额准备日平均金额达到341亿台币，创五个 月新高位。 今天大型票券商与金融机构承作的极短天期债券利率持稳；一周公债附买回利率区间落 在0.36%-0.37%，上日亦同；极短天期与一周公司债附买回利率区间与上日相同，落在0.39- 0.41%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (记者 罗两莎；; 审校 黄凯)