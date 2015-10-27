宝城期货：库存压力犹存，沪钢阴跌不止

以下内容节选自10月27日的《期货日报》：

虽然钢市供需矛盾仍存，但是受到稳增长政策不断加码的提振，沪钢期价在低位窄幅振荡。目前钢厂亏损幅度较大，停产检修规模增加，供给存在收缩预期，然而终端需求持续低迷，抄底以及囤货需求几乎绝迹，钢铁市场进入持续去库存阶段，沪钢恐将继续承压。

钢铁行业去产能可能进入攻坚阶段，进而导致产业链延续弱势运行态势，建议投资者对于钢价以振荡偏空的思路操作。(完)

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