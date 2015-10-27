宝城期货：库存压力犹存，沪钢阴跌不止

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月27日的《期货日报》：
虽然钢市供需矛盾仍存，但是受到稳增长政策不断加码的提振，沪钢期价在低位窄幅振荡。目前钢厂亏损幅度较大，停产检修规模增加，供给存在收缩预期，然而终端需求持续低迷，抄底以及囤货需求几乎绝迹，钢铁市场进入持续去库存阶段，沪钢恐将继续承压。
钢铁行业去产能可能进入攻坚阶段，进而导致产业链延续弱势运行态势，建议投资者对于钢价以振荡偏空的思路操作。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”