格林大华期货：大连豆粕期货空头格局正式开启

据中国进口大豆的季节性规律分析，我国大豆进口旺季分为两个时间段，即每年的3—9月和11—12月。就目前来看，我国即将进入第二个大豆进口旺季。据海关总署预测，11—12月大豆陆续集中到港，进口大豆到港总量或不低于1500万吨。并且从2014/2015年度大豆总体进口情况来看，截至9月，中国进口大豆共计7830万吨，较上一年度的7036万吨增加了11%。总之，目前来看我国进口大豆供给相对充裕。(完)