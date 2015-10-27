格林大华期货：大连豆粕期货空头格局正式开启

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月27日的《期货日报》：
近期，伴随着美豆收获进度加速、玉米期现价格持续走低、美元指数大幅上升等一系列利空因素叠加，豆粕1601合约打破了持续一个月之久的振荡盘整走势，期价跌破2600元/吨重要支撑。笔者认为，豆粕正式开启空头格局，期价有进一步下跌空间。
据中国进口大豆的季节性规律分析，我国大豆进口旺季分为两个时间段，即每年的3—9月和11—12月。就目前来看，我国即将进入第二个大豆进口旺季。据海关总署预测，11—12月大豆陆续集中到港，进口大豆到港总量或不低于1500万吨。并且从2014/2015年度大豆总体进口情况来看，截至9月，中国进口大豆共计7830万吨，较上一年度的7036万吨增加了11%。总之，目前来看我国进口大豆供给相对充裕。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”