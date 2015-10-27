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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 10:00 BJT

金属期市：伦铜下跌，交易商关注主要央行会议

美国独栋新屋销售在连续两个月增长后9月跌至近一年低位，但房屋价格大涨，表明楼市依然根基稳固。

国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布的数据显示，全球8月铅市场供应过剩1.24万吨，7月修正后为短缺1.02万吨。

数据还显示，全球8月锌市场转为供应短缺2.29万吨，7月修正后为过剩1.42万吨。

中共十八届五中全会周一在北京开幕，会议将聚焦金融改革以及如何保持7%左右的经济增速，并为“十三五”计划制定目标。(完)

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(编译 许娜/王兴亚；审校 龚芳)

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