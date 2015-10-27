金属期市：伦铜下跌，交易商关注主要央行会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国独栋新屋销售在连续两个月增长后9月跌至近一年低位，但房屋价格大涨，表明楼市依然根基稳固。
国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布的数据显示，全球8月铅市场供应过剩1.24万吨，7月修正后为短缺1.02万吨。
数据还显示，全球8月锌市场转为供应短缺2.29万吨，7月修正后为过剩1.42万吨。
中共十八届五中全会周一在北京开幕，会议将聚焦金融改革以及如何保持7%左右的经济增速，并为“十三五”计划制定目标。(完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”