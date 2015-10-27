西南期货：大连焦炭期货借反弹之机抛空为宜

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月27日的《期货日报》：
10月以来，焦炭期货1601合约再度破位下行，连续刷新历史低点。我们认为，在市场供过于求格局不改的背景下，后期焦炭价格仍难改变弱势格局，反弹即为做空机会。
综合分析，焦炭需求的明显下降仍是压制市场价格的核心因素，焦化企业的减产力度在加大，却不能改变焦炭市场供过于求的格局。从短线的影响因素来看，焦炭期货1601合约部分空头获利离场，前20名持仓的净空比例下降，导致焦炭期货价格短线企稳甚至反弹。所以，焦炭期货价格长期跌势还在延续，反弹会遇到重重阻力。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”