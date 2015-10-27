西南期货：大连焦炭期货借反弹之机抛空为宜

10月以来，焦炭期货1601合约再度破位下行，连续刷新历史低点。我们认为，在市场供过于求格局不改的背景下，后期焦炭价格仍难改变弱势格局，反弹即为做空机会。

综合分析，焦炭需求的明显下降仍是压制市场价格的核心因素，焦化企业的减产力度在加大，却不能改变焦炭市场供过于求的格局。从短线的影响因素来看，焦炭期货1601合约部分空头获利离场，前20名持仓的净空比例下降，导致焦炭期货价格短线企稳甚至反弹。所以，焦炭期货价格长期跌势还在延续，反弹会遇到重重阻力。(完)