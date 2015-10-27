中国糖业：受政府进口限制影响，中国食糖进口商加紧取消船货

路透中国郑州10月26日 - 贸易消息人士称，若北京方面藉由近期推出的许可制度对进口实行更严格管控，中国糖厂未来数月可能取消更多食糖船货。

贸易商称，中国买家上月取消了多达六批原糖船货，当时正值价格上涨给此前签下的合约带来有利可图的契机。

全球糖价 周五从八个月高点下挫，消息人士称，可能还会有更多船货被取消，因一些糖厂担心明年能否获得足够的进口许可。

“我们已经听说一些糖厂打算这么做。”一位不愿具名的贸易商说道。

他补充道，目前保税区仓库几乎爆满，存放在保税区的成本太高了。

自去年11月开始，中国要求食糖进口商登记配额外进口量，力图控制低价糖进口，据国内糖厂称这些进口糖影响了他们的业务。

“这完全要看政策了，”另一资深贸易商说道，并表示截止目前取消的船货“在整个进口量中并不是很大。”

“港口仓库还是够的，现在的问题在于，政府是否准许开放更多保税仓库，”他说道。

中国今年前九个月食糖进口量较上年同期增加55%，至379万吨。

中国糖业协会副理事长刘汉德周六在一个会议上表示，中国制糖厂近几个月进口的食糖每吨可赚1,000元人民币左右，但由于政府的许可管制限制了进口，最近一季抵港的船货将不得不进入保税仓库，因买家还在等着2016年的新进口许可证。

决策者尚未就明年进口量达成一致，业内和政府还在讨论当中。不过据已参与初步讨论的刘汉德称，进口许可量可能与今年基本持平。他预估2015/16年度进口量可能在450万吨，略低于去年。(完)