更正-中港热股：世卫指加工肉制品为致癌物，万洲、双汇等肉食股受压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正内文首段世界卫生组织英文简称应为＂WHO＂)
路透香港10月27日 - 世界卫生组织（WHO）将加工肉制品列为第一级别“致癌”，并指食用红肉与胰腺癌和前列腺癌之间有关联，全球最大猪肉加工商--中国万洲国际 及旗下双汇发展 等中、港农业股周二早盘股价走低。
世卫组织下属的国际癌症研究机构（IARC）周一发布报告，将加工肉制品归入与烟草和石棉同类的致癌风险第一级别“致癌”，该级别意味着有“充分证据”表明与癌症存在关联。食用热狗、香肠和培根等加工肉制品以及红肉可能导致肠癌。此外，IARC发现，红肉主要与肠癌有关，但与胰腺癌和前列腺癌可能也有关联。
万洲国际早盘股价走低，最多曾跌3.8%，公司旗下亚洲最大的动物蛋白公司--双汇发展最多亦挫4.8%。中国大型肉制品生产商--雨润食品 挫2.8%，业务包括生物酿造、营养肉食的顺鑫农业 亦最多跌逾5%。
IARC称，有不确定的证据表明加工肉制品可能与胃癌存在关联。但肉制品供应商和加工商则指出，肉能提供人类必需的蛋白质、维生素和矿物质。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”