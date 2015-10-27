更正-中港热股：世卫指加工肉制品为致癌物，万洲、双汇等肉食股受压

(更正内文首段世界卫生组织英文简称应为＂WHO＂)

路透香港10月27日 - 世界卫生组织（WHO）将加工肉制品列为第一级别“致癌”，并指食用红肉与胰腺癌和前列腺癌之间有关联，全球最大猪肉加工商--中国万洲国际 及旗下双汇发展 等中、港农业股周二早盘股价走低。

世卫组织下属的国际癌症研究机构（IARC）周一发布报告，将加工肉制品归入与烟草和石棉同类的致癌风险第一级别“致癌”，该级别意味着有“充分证据”表明与癌症存在关联。食用热狗、香肠和培根等加工肉制品以及红肉可能导致肠癌。此外，IARC发现，红肉主要与肠癌有关，但与胰腺癌和前列腺癌可能也有关联。

万洲国际早盘股价走低，最多曾跌3.8%，公司旗下亚洲最大的动物蛋白公司--双汇发展最多亦挫4.8%。中国大型肉制品生产商--雨润食品 挫2.8%，业务包括生物酿造、营养肉食的顺鑫农业 亦最多跌逾5%。