日本股市：日经指数早盘在震荡交投中小跌，关注多国央行会议

足利控股 飙升7%，因有消息称该行和常阳银行在进行合并磋商，有望打造日本按资产计第三大地区银行。常阳银行 上涨0.9%。

日经指数 早盘中段跌0.2%至18,915.24点，在8月高点至9月低点50%回档位18,923点附近处徘徊。

市场分析师表示，在本周重大事件前投资者离场观望。这些事件包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行分别召开政策会议。

“投资者认为日本央行应该宣布额外宽松措施，因为近期经济数据疲弱，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，“但市场已经自低点反弹，日经指数当前点位可能显示不需要放松政策。”

他补充称，若日本央行周五按兵不动，市场或将下跌，因为有一些市场参与者仍预期央行会出台额外宽松。