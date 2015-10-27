日本股市：日经指数早盘在震荡交投中小跌，关注多国央行会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
足利控股 飙升7%，因有消息称该行和常阳银行在进行合并磋商，有望打造日本按资产计第三大地区银行。常阳银行 上涨0.9%。
日经指数 早盘中段跌0.2%至18,915.24点，在8月高点至9月低点50%回档位18,923点附近处徘徊。
市场分析师表示，在本周重大事件前投资者离场观望。这些事件包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行分别召开政策会议。
“投资者认为日本央行应该宣布额外宽松措施，因为近期经济数据疲弱，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，“但市场已经自低点反弹，日经指数当前点位可能显示不需要放松政策。”
他补充称，若日本央行周五按兵不动，市场或将下跌，因为有一些市场参与者仍预期央行会出台额外宽松。
东证股价指数 跌0.3%至15,54.75点，JPX-日经400指数 亦跌0.3%至13,943.49点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”