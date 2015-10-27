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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 10:34 BJT

台湾汇市：台币盘初随人民币与韩元偏升，因美国新屋销售骤降

路透台北10月27日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价偏升。交易员指出，美国新屋销售骤降令美元承压，人民币与韩元走升，台币也随之反应。

他们表示，一早进、出口商的买卖盘皆有，出口商的美元卖单集中在32.38-32.39间，而美元只要回落至32.35附近，就会吸引进口商承接，也使得台币陷于窄幅区间内整理。

“(进出口商)两边拉锯，(价格)不会跑太远。”一位公股银行交易员说。

另一公股银行交易员则称，外资进出皆有，看法略显分歧，不过交易量都不大。预料在美联储(FED)议息会议结果出炉前，市场观望气氛偏浓。

台币早盘实质交易区间落在32.354-32.390；上日在32.395-32.464。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点自折价转为价平；目前一个月美元/台币远汇 报32.400/32.470，上日收在32.355。

本地时间10:27时，韩元兑美元 报1,130.8，上日收在1,133.8；离岸人民币 报6.3835，上日收在6.3890；至于美元指数 最新报价96.727。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.350-32.410

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美国新屋销售骤降导致美元承压，等待美联储会议召开

--路透调查：欧洲央行12月可能放宽货币政策--交易员

--《焦点》人民币加入SDR篮子或带动全球超过5,000亿美元的需求 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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