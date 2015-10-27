台湾汇市：台币盘初随人民币与韩元偏升，因美国新屋销售骤降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月27日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价偏升。交易员指出，美国新屋销售骤降令美元承压，人民币与韩元走升，台币也随之反应。
他们表示，一早进、出口商的买卖盘皆有，出口商的美元卖单集中在32.38-32.39间，而美元只要回落至32.35附近，就会吸引进口商承接，也使得台币陷于窄幅区间内整理。
“(进出口商)两边拉锯，(价格)不会跑太远。”一位公股银行交易员说。
另一公股银行交易员则称，外资进出皆有，看法略显分歧，不过交易量都不大。预料在美联储(FED)议息会议结果出炉前，市场观望气氛偏浓。
台币早盘实质交易区间落在32.354-32.390；上日在32.395-32.464。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点自折价转为价平；目前一个月美元/台币远汇 报32.400/32.470，上日收在32.355。
本地时间10:27时，韩元兑美元 报1,130.8，上日收在1,133.8；离岸人民币 报6.3835，上日收在6.3890；至于美元指数 最新报价96.727。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.350-32.410
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--《焦点》人民币加入SDR篮子或带动全球超过5,000亿美元的需求 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”