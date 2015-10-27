台湾债市：五年指标债殖利率随美债微跌，当冲抛补为主未见大方向

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月27日 - 台湾五年期104/13 公债殖利率周二微跌，主要随美债小跌，但幅度不大未见明显方向。交易员认为，短线以当日冲销抛补为主，不过短钱偏多，短券殖利率水位料能低档震荡。
只不过，交易员认为，五年券殖利率目前水位已低，须等待国际债市或本地经济不振的利多，期内尚缺乏大幅追价的动力。至于10年公债104/12R增额券则也因投资盘料追价意愿不高，交投更显观望，成交清淡。
〞短券追价意愿不高，10年券的流动性又不好。〞一位票券商交易员表示。
交易员表示，本周五台湾将公布第三季经济成长率，若意外劣于预期，也不排除成为债市的利多因素，令多方追价。
交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.7650-0.7800%；10年公债104/12R期则在1.1750-1.1900%。
路透调查15家金融机构中值显示，台湾第三季经济料较去年同期衰退0.6%，创下六年来低位，主因国际需求转弱，出口表现不佳，使台湾经济顿失成长动能。
美国公债价格周一上涨，指标10年期公债收益率从两周高位回落，因股市下跌和令人失望的美国新屋销售数据重燃对低风险公债的需求。
本地时间10:26时，104/13期殖利率跌0.35个基点至0.7690%，成交73亿台币。10年券104/12R期 则是下跌0.25基点报1.1815%。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”