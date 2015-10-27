美国金融：检方起诉高频交易员，创下首宗反幌骗刑事诉讼

路透芝加哥10月26日 - 美国政府周一在芝加哥法庭与一名高频交易员对簿公堂，这名交易员被指控运用计算机算法非法推动市场价格；这起官司将考验美国当局执行“反幌骗(anti-spoofing)”新法的能力。

根据去年公开的起诉书，检方称Panther Energy Trading的经营者Michael Coscia设计了两种算法程序，制造市场存在买兴的假象，诱骗市场。

所谓幌骗手法是指，交易员可能在市场发出大量买单，一旦价格走高，他/她便在较高价位抛售，并且立即取消大量买单。

根据起诉书，现年53岁的Coscia在芝加哥商业交易所集团(CME Group)所运营的17个市场以及ICE Futures Europe 运营的三个市场中挂出买卖单，从中获得近160万美元的利得。

他的算法程序名为“闪电交易员”和“报价交易员”，设计目的是为了在几分之一秒的极短时间内自动撤销下单。

Coscia否认了指控罪名，称他没有从事任何诈欺或非法交易活动。他的律师Steven Peikin告诉陪审团，Coscia挂出每一笔买卖单时，都打算进行交易。

这是美国司法部首次以违反反幌骗法的罪名起诉交易员。反幌骗法是相对较新的法条，属于2010年多德弗兰克金融改革法案的一部分。