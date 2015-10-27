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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 10:46 BJT

台湾新债：加拿大国民银行30年美元零息债以4.62%定价--消息

路透台北10月27日 - 两位消息人士周二表示，加拿大国民银行(National Bank of Canada) 预计在台湾发行30年期美元零息债，满三年及之后每一年可开始赎回券(NC3*1)以IRR(隐含年报酬率)4.62%定价。

消息人士指出，该档零息债募资金额为7,500万美元，11月6日发行。

路透暂时无法联络到加拿大国民银行对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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