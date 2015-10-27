企业并购：洲际交易所将以52亿美元收购数据服务商IDC

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月26日 - 洲际交易所(ICE) 周一表示，将从投资公司Silver Lake和美国华平投资集团手中收购数据服务公司Interactive Data Corp (IDC)，交易规模约在52亿美元。
这项交易包括36.5亿美元现金和15.5亿美元的ICE股票。ICE称这项并购可为其增加技术平台及新数据和估价服务，有助于拓展ICE的市场数据服务。
ICE称收购IDC的协议已获得双方董事会的批准。IDC主要向银行、货币市场基金及对冲基金提供金融数据。
ICE预计成本协同效益为1.50亿美元，且大部分可在三年内完成。这项交易预计在今年底结束。
ICE股价周一盘初曾触及纪录高点254.50美元，终场收低约0.57%，报247.39美元。
IDC的竞争对手包括汤森路透 、彭博等为金融机构提供定价及数据服务的公司。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。