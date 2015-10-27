《汇市简讯》美元兑日圆下跌，因出口商再度抛售

《全球汇市》美元上扬，此前美联储暗示可能在6月加息
路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。
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* 日本出口商真的失去耐性，以买入价卖出
* 月底卖盘加上欠缺反弹，美元兑日圆触及盘中低位
* 盘初一度高见121.10，如今低见120.55
* 美元兑日圆如今在小时图一目均衡云区120.60-121.12下方，并跌穿100小时移动均线120.57
* 美元兑日圆并重回日线图一目均衡云区120.16-71，低于昨日低位120.60
* 自120.50起有一些买单，可能一路向下均有 (完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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