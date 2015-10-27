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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 10:54 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆下跌，因出口商再度抛售

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* 日本出口商真的失去耐性，以买入价卖出

* 月底卖盘加上欠缺反弹，美元兑日圆触及盘中低位

* 盘初一度高见121.10，如今低见120.55

* 美元兑日圆如今在小时图一目均衡云区120.60-121.12下方，并跌穿100小时移动均线120.57

* 美元兑日圆并重回日线图一目均衡云区120.16-71，低于昨日低位120.60

* 自120.50起有一些买单，可能一路向下均有 (完)

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