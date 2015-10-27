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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 11:18 BJT

《全球市场》亚洲股市普跌，大宗商品承压

中国股市再次大幅下挫，领跌亚洲股市。中国沪深300指数 和沪综指 均下挫2.2%。

交易商称，股市下挫的背后没有明显利空消息，但有人指出中国南海局势紧张，美国海军派出一艘导弹驱逐舰，前往中国在南海所建人工岛礁周边12海里范围内。

日经指数 跌0.7%，但仍在两个月高点附近。

中国上周降息以及欧洲央行或将于12月放松货币政策，给风险人气带来支撑。

有人猜测日本央行或将在周五政策会议上决定扩大资产购买规模，尽管最近的数据报告使这种可能性下降。

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