《全球市场》亚洲股市普跌，大宗商品承压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国股市再次大幅下挫，领跌亚洲股市。中国沪深300指数 和沪综指 均下挫2.2%。
交易商称，股市下挫的背后没有明显利空消息，但有人指出中国南海局势紧张，美国海军派出一艘导弹驱逐舰，前往中国在南海所建人工岛礁周边12海里范围内。
日经指数 跌0.7%，但仍在两个月高点附近。
中国上周降息以及欧洲央行或将于12月放松货币政策，给风险人气带来支撑。
有人猜测日本央行或将在周五政策会议上决定扩大资产购买规模，尽管最近的数据报告使这种可能性下降。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”