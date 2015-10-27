香港新股：中金今起招股筹资高至63亿港元，市场料获散户亲睐难度较大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月27日 - 中国最大本土投资银行--中国国际金融股份有限公司（CICC）周二开始在港招股，筹资高至62.8亿港元（8.1亿美元）。市场人士表示，近日港股气氛转淡，中金获散户亲睐难度较大。
此次中金公司拟全球发售逾6.11亿H股，90%的股份即约5.5亿股作国际发售，另外约10%的股份，即约6,114万股在香港公开发售。其IPO招股价区间为每股9.12-10.28港元，11月9日于港交所挂牌交易，上市编号＂3908＂。
市场人表示，中国再保险 昨天（周一）首日挂牌仅险守招股价，华融资产 IPO拟以接近招股价下限的3.09港元定价 ，且两地资本市场的动荡对IPO产生“寒蝉效应”，券商股近期并不是热点。
中金首席运营官楚钢在周一稍晚新闻会上否认是次IPO缩减融资规模，他表示，此前市场传10亿美元融资额乃市场对劵商的估值，集团本身并无固定集资数额，因而不存在缩减规模。
他亦坦言，中金公司亟待本次IPO补充资本金以支持业务扩张步伐。
至2015年8月底，中金公司的净资本仅积累到57亿元人民币，而中信证券 今年6月底的净资本已达697亿元人民币。
本次募资所得45%用于发展股本销售交易和固定收益、商品业务、20%用于发展财富管理业务、20%用于国际业务，10%用于营运资本和一般企业用途。
中金是次IPO引入了10位基础投资者，共认购4.65亿美元（约36.03亿港元）股份，占总集资额近60%。其中由中国央行去年底牵头成立的丝路基金认购1亿美元，为其首次以基础投资者身份参与香港新股申购。
其他基石投资者还包括中国央企诚通、中国移动 、中国广核集团、中国商用飞机、香港惠理集团、宝钢集团、中国中车、新华社投资控股。
中金股东之一--社保基金会在今次招股时出售旧股，占整体发行股数9.09%，计及行使超额配股权，可套现最多6.57亿港元。
目前中金公司持股量超过5%的股东包括汇金、GIC、TPG、KKR Institutions Investments、中投保、名力及Great Eastern。
中金首席执行官毕明建表示，中金定位于高端市场，集团主要服务机构型投资者，非零售型运营方式。未来将继续发展财富管理、投资管理及国际业务等，不排除会在市场进行各种项目并购。
对于中国大陆A股暂停新股IPO发行，毕明建表示，A股暂停新股上市已曾多次出现过，而集团IPO业务主要立足于本港和海外市场，且投行业务仅占公司整体业务约27%，相信对本公司业务影响有限。
中金公司成立于1995年，是中国首家中外合资投资银行，发起股东包括建设银行、摩根士丹利国际公司、中投保（前身为中国经济技术投资担保公司）、GIC（新加坡政府投资有限公司）和名力集团，注册资本为1亿美元。
中金香港、农银国际担任此次IPO的联席保荐人。（完） (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”