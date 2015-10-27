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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 11:39 BJT

香港个股：信义光能以配售价区间下限发行5.4亿港元新股，股价跌近8%

路透香港10月27日 - 中国太阳能玻璃生产商--信义光能 周二公布配售总值5.4亿港元新股后，早盘盘中股价跌近8%。

信义光能称，同意按每股3.22港元配售最多1.688亿股新股，集资净额5.37亿港元，主要拟用作太阳能发电场项目及太阳能玻璃产能扩大的资本开支。

上述定价为配售价区间下限，新股发行数目亦有所缩小。据路透周一获得的销售文件显示，信义光能原本寻求按每股3.22-3.35港元，配售3亿股新股，集资9.66-10.05亿港元。

香港时间11:28，该股跌7.93%，报3.25港元；大市恒生指数 则跌0.81%。

配售完成后，信义光能的主要股东信义玻璃 持股比例将由27%轻微摊薄至26.4%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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