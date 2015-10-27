《全球汇市》美元下滑，美联储会议前股市承压

美元指数 下跌约0.2%至96.691。

指标10年期美国公债收益率(殖利率) 在亚洲市场报2.040%，周一收报2.058%。上周五该收益率触及两周高点2.099%。

据CME FedWatch，期货市场显示，交易员认为周三美联储升息的可能性仅为7%，12月会议加息的可能性为34%。

美联储官员最近几周向市场传递出立场纷杂的讯息。分析师称，如果想让市场仍然认为12月会升息，美联储主席叶伦可能需要在本周的政策会议后，发表更强硬的措辞 。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1063 1.1056 0.06 -8.55 1.2097

美元/日圆 120.55 121.07 -0.43 0.91 119.68

欧元/日圆 133.36 133.85 -0.37 -8.17 144.78

美元/瑞郎 0.9816 0.9835 -0.19 -1.26 0.9941

英镑/美元 1.5356 1.5349 0.05 -1.39 1.5573

美元/加元 1.3164 1.3150 0.11 13.31 1.1618

澳元/美元 0.7238 0.7246 -0.11 -11.39 0.8168

新西兰元/美元 0.6776 0.6782 -0.09 -13.09 0.7797

澳元/日圆 87.250 87.730 -0.55 -10.72 97.750

新西兰元/日圆 81.680 82.110 -0.52 -12.64 93.310

英镑/日圆 185.12 185.83 -0.38 -0.39 186.38

澳元/新西兰元 1.0677 1.0664 0.12 1.99 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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