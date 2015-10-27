美国个股：摩根大通加入“代理参与”改革潮，允许股东提名董事会成员

路透波士顿10月26日 - 摩根大通 周一称，其董事会将修改公司章程使小规模的投资者群体能更便捷地参与提名董事会成员。

就在数小时之前，快餐领军企业麦当劳(McDonalds) 也宣布，其董事会修改了公司章程，赋予股东代理参与董事提名方面的新权利。

摩根大通在一份提交给监管部门的文件中称，其董事会告知管理层准备修改公司章程，对人数不超过20人的股东群体，赋予其提名他们自己的董事候选人的权利，这就是今年很多公司流行的“代理参与权”改革。

摩根大通称，调整的内容包括如下要求：股东需要持有公司至少3%的股权三年，这是个共同的门槛，也是公司董事会要求的路径。