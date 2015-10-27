香港个股：中软国际获华为入股及转让子公司权益，早盘冲高近6%后回落

路透香港10月27日 - 中国软件和信息服务提供商--中软国际 公布获华为 入股及转让子公司部分权益后，周二早盘一度冲高近6%后回落。

中软国际在一份声明中称，华为有条件同意认购中软国际价值约2.38亿港元股份，并按同等作价向中软国际出售其IT外包业务子公司40%权益。

中软国际表示，“华为将成为本公司之战略股东，有望进一步深化双方的战略合作关系，在IT外包、企业云、行业联合创新、工业4.0、金融大数据等方面取得更大进展。”

华为将持有中软国际经扩大后股本3.97%的股份，锁定期为两年，认购价每股2.8港元，较中软国际周一收市价折让14%。中软国际主要股东陈宇红的持股比例将由12.36%降至11.87%。

中软国际今早一度冲高5.8%，至3.45港元；早盘收市持平于3.26港元。（完）

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