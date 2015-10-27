中国汇市：人民币早盘小幅走升，中间价和中资行结汇盘助推

* 人民币早盘小幅走升，中间价连续走高

* 客盘购汇多，但中资行结汇盘更汹涌

* 整体结购汇比较均衡，汇价区间震荡

* SDR评估结果出来前市场料维稳

路透北京10月27日 - 人民币兑美元即期 周二小幅走升。受中间价连续开高以及离岸人民币升值带动，在岸即期顺势高开，交易员称，隔夜美元指数上涨带动中间价上扬，中资行结汇盘最近几日亦持续做多人民币，不过境内隔夜多头获利回补，以及客盘购汇令涨幅收窄。

交易员指出，虽然客盘购汇不少，尤其是一些大公司的财务公司都有购汇盘出炉，但完全被中资大行的结汇力量对冲，仅仅令汇价涨幅收窄，市场结购汇整体平衡，预期在SDR（特别提款权）评估结果出来前市场料维稳。

“维持区间波动，SDR宣布之前，不会大幅波动，肯定是维稳，...都这么长时间了，不会差这么几天的。”一股份行交易员指出。

交易员指出，最近几天政策性银行的结汇盘很多，基本对冲了客盘结汇力量，不过整体市场的自营交易已经很少，波动也不大，大致运营区间在6.3480-6.3550之间。

北京时间12:22，人民币兑美元 即期报6.3510元，上日收报6.3529元。今日人民币兑美元中间价 报6.3494元，上日中间价为6.3549元。人民币兑美元即期成交额 为94.24亿美元，上日半日为104亿美元。

中国证券报周二报导引述专家称，中国“十三五”(2016-2020年)有望完善中央银行利率调控体系，加强对市场预期的引导，强化价格型调控和传导机制，进一步完善人民币汇率形成机制，完善金融监管。

全球汇市方面，美元周二在亚洲市场下滑，受亚洲股市普遍下跌牵动，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚将开始召开为期两天的政策会议，市场情绪谨慎。

中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3504。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.531元, 上日尾盘为6.5335元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3855/6.3858元, 上一交易日尾盘报6.389元。