中国汇市：人民币早盘小幅走升，中间价和中资行结汇盘助推

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘小幅走升，中间价连续走高
* 客盘购汇多，但中资行结汇盘更汹涌
* 整体结购汇比较均衡，汇价区间震荡
* SDR评估结果出来前市场料维稳
路透北京10月27日 - 人民币兑美元即期 周二小幅走升。受中间价连续开高以及离岸人民币升值带动，在岸即期顺势高开，交易员称，隔夜美元指数上涨带动中间价上扬，中资行结汇盘最近几日亦持续做多人民币，不过境内隔夜多头获利回补，以及客盘购汇令涨幅收窄。
交易员指出，虽然客盘购汇不少，尤其是一些大公司的财务公司都有购汇盘出炉，但完全被中资大行的结汇力量对冲，仅仅令汇价涨幅收窄，市场结购汇整体平衡，预期在SDR（特别提款权）评估结果出来前市场料维稳。
“维持区间波动，SDR宣布之前，不会大幅波动，肯定是维稳，...都这么长时间了，不会差这么几天的。”一股份行交易员指出。
交易员指出，最近几天政策性银行的结汇盘很多，基本对冲了客盘结汇力量，不过整体市场的自营交易已经很少，波动也不大，大致运营区间在6.3480-6.3550之间。
北京时间12:22，人民币兑美元 即期报6.3510元，上日收报6.3529元。今日人民币兑美元中间价 报6.3494元，上日中间价为6.3549元。人民币兑美元即期成交额 为94.24亿美元，上日半日为104亿美元。
中国证券报周二报导引述专家称，中国“十三五”(2016-2020年)有望完善中央银行利率调控体系，加强对市场预期的引导，强化价格型调控和传导机制，进一步完善人民币汇率形成机制，完善金融监管。
全球汇市方面，美元周二在亚洲市场下滑，受亚洲股市普遍下跌牵动，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚将开始召开为期两天的政策会议，市场情绪谨慎。
中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3504。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.531元, 上日尾盘为6.5335元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3855/6.3858元, 上一交易日尾盘报6.389元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”