路透基点：安徽引江济淮项目寻求300亿元人民币贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有的引江济淮工程有限责任公司寻求300亿元人民币(47亿美元)长期融资，为安徽省一项水利项目提供资金支持。
中国国家开发银行安徽分行担任独家牵头行。消息人士称，该行现正邀请各家国有银行参贷。
贷款资金将为引江济淮项目提供支持，该项目由长江下游上段引水，向淮河中游地区补水，跨越中国多个省市。项目已于4月份获得中国国家发改委批准，预估成本885亿元人民币，施工期为6年。
借款人引江济淮工程有限责任公司负责建设并管理该项目。该公司由安徽省政府成立。(完) (编译 刘秀红；审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”