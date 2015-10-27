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亚洲 | 2015年 10月 27日 星期二 12:49 BJT

路透基点：安徽引江济淮项目寻求300亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港10月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有的引江济淮工程有限责任公司寻求300亿元人民币(47亿美元)长期融资，为安徽省一项水利项目提供资金支持。

中国国家开发银行安徽分行担任独家牵头行。消息人士称，该行现正邀请各家国有银行参贷。

贷款资金将为引江济淮项目提供支持，该项目由长江下游上段引水，向淮河中游地区补水，跨越中国多个省市。项目已于4月份获得中国国家发改委批准，预估成本885亿元人民币，施工期为6年。

借款人引江济淮工程有限责任公司负责建设并管理该项目。该公司由安徽省政府成立。(完) (编译 刘秀红；审校)

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