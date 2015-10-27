中国货币市场：资金愈宽回购利率续跌，逆回购利率调降更添乐观情绪

路透上海10月27日 - 中国银行间市场周二主要回购利率 继续明显走低，七天期跌逾8bp(基点)。交易员表示，继上周五“双降”之后，今日央行顺势调低公开市场逆回购利率，进一步引导资金利率稳步下行，提振市场对流动性乐观预期，场内各期限品种供给极为宽裕，惟需求仍多集中在隔夜品种。

他们并认为，虽然部分中小机构降准资金尚未到位，但多数机构对未来资金面预期基本无忧，且不排除未来资金价格仍有继续下行空间。

“钱太多了，虽然我们小机构降准资金还没到位，还得通过地方央行，但是大行已经出资很宽裕了，现在不愁没钱，愁钱太多了，该配什么资产啊。”华北一银行交易员说，现在这样的资金面估计即便年底也不会太担心了。

他并表示，预计双降之后将资金释放近6,000多亿，而今天逆回购利率也下调了，虽然幅度没有预期大，但是资金价格也在顺势下行。

继中国周末降息降准后，周二央行公开市场缩量降价操作，七天逆回购利率下降10个基点。业内人士称，央行逆回购利率调降，有利于引导市场资金价格下行；在存款利率管制放开后，公开市场操作利率作为重要的政策基准利率之一，对市场的指导性有望加强。

早盘成交方面，上海一银行交易员亦称，长期资金早间成交寥寥，七天期品种也需求非常弱，基本需求均集中于隔夜品种，估计短期难有其他因素来撼动宽松局面。

中国央行上周五宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制，下一步货币政策将保持连续性和稳定性，加强预调微调，为经济营造松紧适度的货币条件。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7572 1.8153 -5.81

七天 2.2658 2.3517 -8.59

14天 2.6333 2.6848 -5.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6550 1.1050 +155.00

七天 2.5750 2.4900 +8.50

14天 2.6050 2.5950 +1.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.8100 -5.00

七天 2.2800 2.3700 -9.00

14天 2.6500 2.6900 -4.00

Shibor

其中:隔夜 1.8000 1.8400 -4.00

七天 2.2970 2.3380 -4.10