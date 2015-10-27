中国货币市场：资金愈宽回购利率续跌，逆回购利率调降更添乐观情绪

《全球汇市》美元上扬，此前美联储暗示可能在6月加息
路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。
路透上海10月27日 - 中国银行间市场周二主要回购利率 继续明显走低，七天期跌逾8bp(基点)。交易员表示，继上周五“双降”之后，今日央行顺势调低公开市场逆回购利率，进一步引导资金利率稳步下行，提振市场对流动性乐观预期，场内各期限品种供给极为宽裕，惟需求仍多集中在隔夜品种。
他们并认为，虽然部分中小机构降准资金尚未到位，但多数机构对未来资金面预期基本无忧，且不排除未来资金价格仍有继续下行空间。
“钱太多了，虽然我们小机构降准资金还没到位，还得通过地方央行，但是大行已经出资很宽裕了，现在不愁没钱，愁钱太多了，该配什么资产啊。”华北一银行交易员说，现在这样的资金面估计即便年底也不会太担心了。
他并表示，预计双降之后将资金释放近6,000多亿，而今天逆回购利率也下调了，虽然幅度没有预期大，但是资金价格也在顺势下行。
继中国周末降息降准后，周二央行公开市场缩量降价操作，七天逆回购利率下降10个基点。业内人士称，央行逆回购利率调降，有利于引导市场资金价格下行；在存款利率管制放开后，公开市场操作利率作为重要的政策基准利率之一，对市场的指导性有望加强。
早盘成交方面，上海一银行交易员亦称，长期资金早间成交寥寥，七天期品种也需求非常弱，基本需求均集中于隔夜品种，估计短期难有其他因素来撼动宽松局面。
中国央行上周五宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制，下一步货币政策将保持连续性和稳定性，加强预调微调，为经济营造松紧适度的货币条件。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7572 1.8153 -5.81
七天 2.2658 2.3517 -8.59
14天 2.6333 2.6848 -5.15
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.6550 1.1050 +155.00
七天 2.5750 2.4900 +8.50
14天 2.6050 2.5950 +1.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7600 1.8100 -5.00
七天 2.2800 2.3700 -9.00
14天 2.6500 2.6900 -4.00
Shibor
其中:隔夜 1.8000 1.8400 -4.00
七天 2.2970 2.3380 -4.10
三个月 3.0470 3.0840 -3.70 ----------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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