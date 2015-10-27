香港金融：金发局建议通过跨境上市扩阔ETF产品种类等，重夺区内份额

路透香港10月27日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告建议，通过跨境上市扩阔交易所买卖基金（ETF）产品种类等多种方式进一步推动ETF市场发展，提升香港市场份额以重夺亚洲区内领导地位。

该份题为《加强香港作为交易所买卖基金的上市集资服务中心的地位》的报告指出，香港于1999年成为日本以外亚洲首个推出ETF上市的市场，在过去15年发展一日千里，现时共有超过100只ETF在香港上市，涵盖本地及海外在多个资产类别内的相关资产。

然而，海外领先市场近年积极提升其ETF平台，东京和上海因为成功引入更多新产品，已取代香港在亚洲区内的领导地位。因此，香港必须采取适当措施，着力提升交易所买卖基金平台的竞争力。

金发局主席史美伦说，“香港是区内的金融中心，拥有先进的金融基建，人才济济，条件优越，有利交易所买卖基金市场蓬勃发展。中国内地与香港开展跨境合作，也为两地的交易所买卖基金行业带来庞大商机。”

报告建议，多管齐下以进一步推动香港ETF市场发展，提升其市场份额以重夺区内领导地位，主要建议包括在强制性公积金计划平台上推广采用ETF以及通过跨境上市扩阔ETF的产品种类。

报告指出，很多ETF发行商认为将ETF纳入中港基金互认是带动ETF在香港上市的催化剂，而更具游戏革新作用的可能是将ETF加入成为中港市场互联互通机制（现为沪港通）下南向交易（港股通）的可投资证券种类。

金发局相信，中国内地的资本外流率先会令香港上市的ETF受惠，因国内投资者能够容易透过ETF投资国际市场，此举有助改善市场流通量和资产规模，也是ETF市场成长的最关键因素。

“如果ETF加入未来的互联互通机制，我们预期有相当数目的内地投资者将会投资于香港上市的ETF，因国内投资者被禁止直接投资其他海外ETF市场。”金发局称。

金发局并称，从国内投资者的角度，互联互通机制能够吸引大量外来资本经香港流入于上海和深圳交易所上市、主题更加丰富的ETF产品。因此，中港两地将会达至双赢。