中国新债：山西下周二将招标发行总额361亿元一般和专项地方债

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月27日 - 中国山西省财政厅周二公告，将于下周二(11月3日)招标发行总额361.0109亿元人民币地方债，其中一般债223.5457亿元，专项债137.4652亿元。
上述一般地方债为山西今年第二批一般债，其中置换债券188.5457亿元，新增债券为35亿元；期限包括三年、五年、七年和10年，除三年期计划发行规模为24.922亿元外，五、七、10年计划发行规模均为66.2079亿元。
而专项债为山西省今年首批，其中置换专项债券110.4652亿元，新增专项债券27亿元，期限五、10年，计划发行规模分别为69.9825亿元和67.4827亿元。
具体招标时间上，一般债为11月3日下午14:00-14:40，专项债为15:00-15:40；两批债均自11月4日起发行并计息，11月6日发行结束。东方金诚国际信用评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。
安徽省今日上午结束招标的四期一般地方债，三年及五年期均较投标下限上浮35个基点，七年上浮30个基点，10年上浮40个基点并创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。 此前9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp。(完)
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here (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”